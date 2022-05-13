В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

В КНДР вспыхнула «неизвестная лихорадка»

Алиса Селезнёва

«Неизвестная лихорадка», которая была зафиксирована в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек. Об этом со ссылкой на агентство Ренхап пишет РИА Новости.

12 мая Северная Корея объявила о первой вспышке омикрон-штамма коронавируса в стране и ввела национальный локдаун, назвав это «самой серьезной чрезвычайной ситуацией». При этом ранее власти КНДР отказались от поставок китайской вакцины Sinovac Biotech в рамках глобальной программы обмена вакцинами против коронавируса.

По данным журналистов, еще в конце апреля были зафиксированы случаи «неизвестной лихорадки», болезнь коснулась уже около 350 тысяч жителей Северной Кореи. Удалось вылечить 162 тысячи человек.

Китай готов помочь КНДР в борьбе с COVID-19

«Только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тысяч человек по всей стране, всего к этому моменту 187 тысяч человек помещены в карантин и проходят лечение», - цитирует издание заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ранее глава некоммерческой организацией Helping Hands Korea Тим Петерс рассказал, что источники в КНДР сообщили ему о «карантинных лагерях» у границы Северной Кореи с Китаем, где люди с коронавирусом живут без медикаментов и еды. По словам Петерса, родственники инфицированных сами приносят в эти лагеря еду и «любые средства, связанные с лечением», которые они могут найти, зачастую это всего лишь лечебные травы, собранные на склонах гор.

В мире,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители