«Неизвестная лихорадка», которая была зафиксирована в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек. Об этом со ссылкой на агентство Ренхап пишет РИА Новости.

12 мая Северная Корея объявила о первой вспышке омикрон-штамма коронавируса в стране и ввела национальный локдаун, назвав это «самой серьезной чрезвычайной ситуацией». При этом ранее власти КНДР отказались от поставок китайской вакцины Sinovac Biotech в рамках глобальной программы обмена вакцинами против коронавируса.

По данным журналистов, еще в конце апреля были зафиксированы случаи «неизвестной лихорадки», болезнь коснулась уже около 350 тысяч жителей Северной Кореи. Удалось вылечить 162 тысячи человек.

«Только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тысяч человек по всей стране, всего к этому моменту 187 тысяч человек помещены в карантин и проходят лечение», - цитирует издание заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).