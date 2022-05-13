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1 час назад

Daily Mail: Джонсон сократит 90 тыс. чиновников

FBM.ruиещё 2

Британия сократит одну пятую от общего числа госслужащих для экономии бюджета. Джонсон призвал «снизить стоимость жизни», пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.

Джонсон намерен сократить 90 тысяч чиновников
Фото: ТАССТАСС

Кабинет Джонсона переходит к антикризисным мерам до наступления спада в экономике и в качестве подготовительных мер переходит к политике экономии. В стране планируется сократить число государственных чиновников на 90 тыс. человек из-за «раздутых» департаментов, сэкономленные средства направят на помощь британцам в условиях кризиса. Такие меры обсуждались на выездном заседании кабинета министров в Сток-он-Трент по информации Daily Mail.

В интервью британской газете Борис Джонсон заявил, что теперь на счету каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков — это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь. Такая тактика призвана снизить стоимость жизни и сократить расходы правительства.

Сейчас в Великобритании 475 тыс. чиновников, пишет газета, их средняя зарплата — 28,1 тыс. фунтов стерлингов. Мера затронет почти одну пятую от их общего числа. По подсчетам газеты, за счет сокращения штата чиновников, Великобритания сможет сэкономить 3,5 млрд фунтов стерлингов (более $4,36 млрд).

Британский премьер рассматривает такой шаг в рамках предстоящего кризиса, который связан с наступлением «трудных времен» из-за санкций против России. На разработку нового плана у правительства Соединенного Королевства должно уйти не более месяца.

В мире,Борис Джонсон,
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