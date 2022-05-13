В Одессе у недовольных властью Киева жителей изымают телевизоры

Полиция Одессы вместе с боевиками территориальной обороны проводит рейды по домам местных жителей, чтобы изымать у них оборудования, по которым могут транслировать российские телеканалы, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах, ссылаясь на собственного информатора у украинских силовиков.

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Как говорит источник, применение подобных мер связано с ростом недовольства среди местного населения действиями киевских властей, из-за которых у горожан значительно ухудшились условий жизни.

«В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением», — говорит источник.