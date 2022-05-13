Киев обратился к России с предложением по «Азовстали»

Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации.
По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами».
«Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ. Попавший в плен командир 36-й бригады ВСУ Владимир Баранюк рассказал о предательстве со стороны Киева и признался в создании живых щитов из мирных жителей.