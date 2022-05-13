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1 час назад

Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»

Деловая газета "Взгляд"

Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Киев обратился к России с предложением по «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации.

По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами».

«Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.

Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.

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Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.

Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ. Попавший в плен командир 36-й бригады ВСУ Владимир Баранюк рассказал о предательстве со стороны Киева и признался в создании живых щитов из мирных жителей.

В мире,Владимир Баранюк,Ирина Верещук,Михаил Мизинцев,Денис Пушилин,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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