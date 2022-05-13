В КНДР сообщили о вспышке "неизвестной лихорадки"

Вспышка "неизвестной лихорадки" была зафиксирована в КНДР в конце апреля. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По его данным, симптомы лихорадки проявились у 350 тыс. человек. Отмечается, что 162,2 тыс. пациентов уже выздоровели, а остальные 187,8 тыс. изолированы и проходят лечение.

В частности, по сведениям ЦТАК, в четверг, 12 мая, в стране было выявлено 18 тыс. случаев данной лихорадки.