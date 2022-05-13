В Китае рассказали, что в скором времени ждет Россию

Китайские автомобильные компании увеличат долю на российском рынке. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Китая в России г-н Чжан Ханьхуэй. Он также сообщил, что такие производители как Great Wall и Chery уже продемонстрировали хорошие рыночные показатели.

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«Уверен, что благодаря самостоятельной и совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал он.

Посол отметил, что китайские автокомпании за время своего присутствия в России представили много моделей, ставших впоследствии популярными. Он также подчеркнул, что автопроизводители из Поднебесной будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями.