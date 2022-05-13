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1 час назад

В Китае рассказали, что в скором времени ждет Россию

Konkurent.ru

Китайские автомобильные компании увеличат долю на российском рынке. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Китая в России г-н Чжан Ханьхуэй. Он также сообщил, что такие производители как Great Wall и Chery уже продемонстрировали хорошие рыночные показатели.

В Китае рассказали, что в скором времени ждет Россию
Фото: ТАССТАСС

«Уверен, что благодаря самостоятельной и совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал он.

Посол отметил, что китайские автокомпании за время своего присутствия в России представили много моделей, ставших впоследствии популярными. Он также подчеркнул, что автопроизводители из Поднебесной будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями.

Напомним, что китайцы, в отличии от европейских марок, не отменяли и не откладывали не только поставки машин в нашу страну, но и презентации новых моделей. Так, в марте был представлен кроссовер премиального бренда Exeed LX, а недавно прошла премьера еще одного SUV — Chery Omoda 5, который планируется вывести на рынок уже этим летом.

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