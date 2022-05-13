Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в Евросоюз второй части опросника на вступление в объединение.

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Как заявил в интервью телеканалу «360» политический советник Сергей Маркелов если для «незалежной» будет сделано исключение, то ЕС ждут большие неприятности.

По его мнению, киевские власти, эту историю пытаются подать для мира и своих граждан как некую эксклюзивность. Но, как пояснил эксперт, в мире эксклюзивности сегодня не найти, потому что как только появляется эксклюзивность, тут же появляется и так называемый эффект караоке, когда эту песню начинают петь все, кто не попадя.

«Это и произошло, когда Зеленский начал прокачивать тему, связанную с немедленным вступлением Украины в ЕС. Он на каждом углу кричал, что Украина уникальная, поэтому Евросоюз должен нарушить правила и принять её. В ответ на такие требования спокойный, консервативный, находившийся до 24 февраля в зоне относительного комфорта европейский мир посмотрел на это очень скептически», – подчеркнул Маркелов.

Она также отметил, что Запад не любит форс-мажоры. К тому же появился эффект караоке – за Украиной пошли Молдавия и Грузия.

«Получается, что теперь правила надо нарушать уже не только для Украины, но и для всех остальных. Но это невозможно, а если нарушать для одного, то совершенно точно Евросоюз огребёт по самое не хочу», – резюмировал политолог.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию относительно перспектив вступления Украины в ЕС.