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1 час назад

Генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой

Газета.Ru

Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на sondakika.com.

Генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации подчеркивается, что прошлой ночью генконсульство Турции в Париже подверглось нападению. Оно сопровождалось применением самодельной взрывчатке. Портал подчеркивает, что в результате нападения никто не пострадал, но были повреждены стены и окна здания генерального консульства.

Издание отмечает, что парижская полиция уже приступила к масштабному расследованию, чтобы определить тип взрывчатого вещества, использованного при нападении, и поимке причастных. Территория генконсульства взята под усиленную охрану.

Ранее посольство Польши в Москве облили красной краской после нападения на российского посла Сергея Андреева 9 мая. Отмечается, что рабочие уже начали смывать краску с таблички. В посольстве Польши в Москве назвали инцидент "хулиганским поведением".

До этого сообщалось, что на российского посла в Польше Сергея Андреева было совершено нападение, когда он шел возложить цветы на кладбище советских солдат. Дипломата облили красной краской.

В мире,Сергей Андреев,
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