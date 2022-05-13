Генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой

Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки, повреждены стены и окна диппредставительства, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на sondakika.com.

В публикации подчеркивается, что прошлой ночью генконсульство Турции в Париже подверглось нападению. Оно сопровождалось применением самодельной взрывчатке. Портал подчеркивает, что в результате нападения никто не пострадал, но были повреждены стены и окна здания генерального консульства.

Издание отмечает, что парижская полиция уже приступила к масштабному расследованию, чтобы определить тип взрывчатого вещества, использованного при нападении, и поимке причастных. Территория генконсульства взята под усиленную охрану.

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