Мэр польского города отказался сносить памятник советским воинам

Мэр Ольштына Петр Гжымович запретил разрушать или перемещать стоящий в центре города памятник благодарности советским воинам-освободителям. Он обосновал свое решение результатами соцопроса местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

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«30% горожан выступили за то, чтобы убрать памятник за пределы Ольштына, однако 46% выступили за то, чтобы памятник оставить», — приводятся в материале слова Гжымовича.

При этом он отметил, что около монумента установят специальные таблички с пояснениями всех обстоятельств освобождения города.

Памятник благодарности советским воинам-освободителям в Ольштыне открыли в 1954 году. Его автором был скульптор Ксаверий Дуниковский — бывший узник Освенцима.