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21 минуту назад

Сенатор США заблокировал закон о выделении $40 млрд Украине

Елена Прошина

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на 40 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, конгрессмен объяснил свой отказ высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и растущей инфляции.

Сенатор США заблокировал закон о выделении $40 млрд Украине
Фото: ReutersReuters

«Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США», — заявил Пол.

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По словам сенатора, конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы. По мнению конгрессмена, наибольшей угрозой для США сегодня является госдолг, инфляция и «обрушение доллара». В нынешних условиях Соединенные Штаты не могут позволить себе играть роль «мирового жандарма», уверен Пол.

Он также попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Предложение было отклонено лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

Напомним, что во вторник палата представителей утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи, направив законопроект на голосование в сенат. Как отмечали в Госдепе США, Вашингтон рассчитывает на скорое разрешение кризиса.

В мире,Чак Шумер,Госдеп США,
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