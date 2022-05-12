В Госдепе заявили, что США нужно применить «уроки Украины» к Тайваню

США необходимо использовать «уроки Украины» в ситуации вокруг Тайваня. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим делам Джессика Льюис. Ее слова приводит ТАСС.

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«Наконец, мы также должны применить к Тайваню уроки Украины», — сказала Льюис.

Она отметила, что данный тезис касается, прежде всего, оказания США военной помощи Тайваню. По мнению Льюис, «недавняя риторика и шаги Китая ясно демонстрируют потенциальные вызовы в сфере безопасности перед островом».

«Угроза Тайваню со стороны КНР представляет собой иной ряд проблем, и мы работаем, решая, каким образом уроки Украины применимы или не применимы в данном контексте. Для меня это высший приоритет», — добавила она.

Льюис подчеркнула, что «США поддерживают Тайвань с его инновационной и асимметричной доктриной в сфере безопасности».