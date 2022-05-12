Пилоты стали сильнее облучаться из-за ситуации на Украине

Экипажи самолетов могут сильнее облучаться космической радиацией и испытывать проблемы с GPS из-за ситуации на Украине. Как сообщает Telegram-канал Baza, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) опубликовало обзор 20 проблем, которые возникли из-за спецоперации РФ и взаимных санкций.

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Так, из-за закрытия неба для авиакомпаний воздушные суда вынуждены совершать больше длительных перелетов в высоких широтах вблизи полюсов или над ними. Из-за этого увеличивается количество космической радиации, которой подвергаются экипажи.

Кроме того, из-за санкций авиастроители не могут поддерживать свои парки самолетов на территории РФ, а суда, которые сама Россия перевела в свой реестр, лишились доступа к запчастям. В результате отслеживать историю технической эксплуатации стало сложнее, что может привести к использованию непригодных к полету самолетов.