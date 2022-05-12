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14 минут назад

В Германии оценили шансы перезимовать без газа из России

Елена Прошина

Предпосылок, чтобы благополучно перезимовать в случае прекращения поставок газа из России, у Германии пока нет. Об этом заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова приводит «РИА Новости».

В Германии оценили шансы перезимовать без газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Я многократно говорил об этом. Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы. Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму — их тоже пока нет», — сказал Хабек.

Он отметил, что Германия готова рассмотреть нефтяное эмбарго в отношении России, но «это тоже произойдет не так, что это будет незаметно». Хабек уверен, что экономика «не рухнет, но будет рост цен и разрыв торговых цепочек». От ведения эмбарго на газ Германия находится далеко, добавил он.

При этом ранее в интервью изданию WirtschaftsWoche Хабек заявлял, что ФРГ способна обойтись без российского газа предстоящей зимой, но при соблюдении ряда условий. В частности, он говорил о высоком уровне заполненности хранилищ и сокращении потребления.

В мире,Роберт Хабек,
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