В Германии оценили шансы перезимовать без газа из России

«Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Я многократно говорил об этом. Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы. Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму — их тоже пока нет», — сказал Хабек.