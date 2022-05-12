Пока вы не уснули: поддержка Турцией санкций против РФ и запрет транзита газа через Польшу

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Турецкий бизнес начал поддерживать санкции против России

Некоторые турецкие онлайн-сервисы перестали принимать оплату по картам «Мир» из-за санкций, введёнными западными странами в отношении России. Об этом сообщили «Известия». По информации издания, блокировать операции по картам российской платёжной системы начали национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines и популярный интернет-магазин TT-Turk.

Пользователи Turkish Airlines отметили, что авиакомпания блокирует оплату билетов на сайте российскими картами, не только выпущенными подсанкционными банками, но и теми, кто санкций избежал. По их словам, при попытке покупки на сайте всплывает ошибка, а клиента просят обратиться в свой банк или попробовать другой вариант оплаты.

Курс евро упал до отметки 2017 года

РИА Новости

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года.

По данным на 14:48 мск, курс доллара терял 3,27%, опускаясь до 65 рублей.

Путин предупредил о последствиях одержимости Запада санкциями

РИА Новости

Санкции, которые Запад вводит против России, являются драйвером глобального кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

Глава государства заявил, что российской стороне удается успешно справляться с ограничениями. Путин подчеркнул, что продолжение санкционной одержимости Запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан ЕС и беднейших стран мира.

«Газпрому» запретили использовать польский участок «Ямала — Европы»

РИА Новости

«Газпрому» запретили поставки газа по польскому участку трубы «Ямал – Европа». Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в Telegram-канале холдинга.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», - подчеркнул Куприянов.

Сына известного адвоката Астахова будут судить по делу о мошенничестве на 75 млн рублей

Савеловский суд Москвы не будет рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении сына российского адвоката, бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова Антона, и направит материалы дела в саратовский суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, суд счел, что предполагаемое преступление было совершено в Саратове, поэтому материалы дела должны изучать во Фрунзенском райсуде регионального центра.

Украина назвала условие для возобновления транзита газа в Европу через «Сохрановку»

РИА Новости

Украина не запустит транзит российского газа через «Сохрановку» в Европу, пока не получит полный контроль над своей трубопроводной системой, заявил генеральный директор ОГТС Сергей Макогон. Пункт находится на территории ЛНР, отмечает Reuters.

"Мы не откроем. До полного контроля над активом", — заявил Макогон, отвечая на вопрос о Сохрановке.

10 мая компания объявила о закрытии транзита, через который в Европу поступает треть российского газа. Представители ОГТС объяснили своё решение тем, что граждане ЛНР крали поставляемый газ, не уведомляя при этом Газпром, говорится в сообщении.

Песков пригрозил ответом за попытку «влезть в спецоперацию»

Все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО, но в то же время Россия готова дать решительный ответ тем, кто попытается влезть в спецоперацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, российские власти исходят прежде всего из заявлений президента страны, сделанных 24 февраля. Владимир Путин заявил тогда, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом «влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию» Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Porsche дочери Ельцина разбили в Подмосковье

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Елена Окулова обратилась в полицию после того, как кто-то повредил на парковке ее новый Porsche Cayenne. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 9 мая у супермаркета в Горках-10, куда Елена Окулова заехала за покупками.

Вернувшись к автомобилю, который стоит более 10 млн рублей, старшая дочь первого президента России обнаружила на кузове царапины.

Убежавшая на Украину биатлонистка хочет обратно в сборную России

23-летняя биатлонистка Екатерина Бех, которая до 2018 года вызывалась в расширенный состав юниорской сборной России, а в последние годы выступала за национальную команду Украины на этапах Кубка мира, решила восстановить российское гражданство.

В настоящее время спортсменка находится в России и пребывает в статусе беженки. Она уже занимается сбором документов, необходимых для восстановления гражданства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Арена Урала».

Лепс заявил о желании пойти на передовую