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55 минут назад

Политик: пророссийские партии в Латвии не смогут участвовать в выборах

Мария Иванова

Член объединения «Новое согласие» Янис Кузинс заявил, что из-за нового закона пророссийские партии больше не смогут участвовать в выборах в Латвии и заниматься политикой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Политик: пророссийские партии в Латвии не смогут участвовать в выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 мая вступят в силу поправки к закону «О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года».

Эти поправки приостанавливают действие договоров Латвии с РФ до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины и не будет восстановлен суверенитет Украины.

«В сентябре у нас выборы. Формулировка такая, что политическим партиям запрещается агитировать за терроризм, экстремизм, в том числе за страны, которые нарушают демократические нормы», - отметил Кузинс.

По его словам, если какая-либо партия на выборах будет агитировать за хорошие отношения с Россией, у нее могут возникнуть проблемы, к примеру, ее деятельность могут приостановить.

Поправки, среди прочего, приостанавливают действие договоров, гарантирующих защиту и сохранность памятника Освободителям Риги и других мемориалов.

«Больше нет юридической защиты у памятника Освободителям Риги. <…> Русскоязычное население в Латвии не поддерживает снос памятников, латыши - по-разному. Сто тысяч латышей воевали в Красной армии, 150 тысяч воевали в «Ваффен-СС», - отметил Кузинс.

В мире,Янис Кузинс,
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