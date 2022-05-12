Politico: Байден решил вывезти зерно с Украины

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти постараются найти решение, которое позволит вывезти зерно с Украины. Об этом сообщает Politico.

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Как отмечает издание, все больше американских законодателей настаивают на том, чтобы администрация Байдена создала гуманитарный коридор в Черном море, который позволил бы вывезти украинские зерно.

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Politico отмечает, что отсутствие возможности экспортировать зерно «угрожает финансово задушить Украину». Украинские фермеры сейчас готовятся к сбору урожая, но им негде будет его хранить, если они не смогут отправить ранее собранное зерно за границу.

В ЕС планируют объявить о новых усилиях по доставке украинского зерна по наземным маршрутам с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта, но создание таких маршрутов требует больших временных и денежных затрат. При этом поставлять по земле столько же зерна, сколько по морю, не выйдет.

Американские законодатели опасаются, что у Киева остается немного пространства для маневра: под контролем украинских властей остался лишь один порт - Одесса, который сейчас не работает.

10 мая Байден заявил, что США работают над решениями, которые позволили бы «доставить это зерно миру, чтобы оно могло помочь снизить цены».

Конгрессмен Джейсон Кроу рассказал, что во время своего визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно. Кроу назвал это «огромной работой».

«Сейчас они [украинцы] сидят на 12 млн тонн сельскохозяйственной продукции последнего урожая, которая испортится этой осенью, если ее не отгрузить», - отметил он.

Собеседники Politico считают, что гуманитарный коридор, скорее всего, попытаются создать с помощью ООН и Красного креста, без участия НАТО, чтобы не провоцировать Россию.

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.