Проезжающий сквозь дом поезд в Китае показали на видео

В Китае поезд проезжает сквозь дом. Многоэтажное здание, на седьмом и восьмом этажах которого располагается вокзал станции Лизиба, находится в городе Чунцин.

Причина, по которой монорельсовую железную дорогу проложили сквозь строение, проста – в городе слишком мало места, поэтому было принято нетривиальное решение вместо сноса стоящего на пути здания сделать в нем специальный проем.