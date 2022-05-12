Проезжающий сквозь дом поезд в Китае показали на видео

В Китае поезд проезжает сквозь дом. Многоэтажное здание, на седьмом и восьмом этажах которого располагается вокзал станции Лизиба, находится в городе Чунцин.
Причина, по которой монорельсовую железную дорогу проложили сквозь строение, проста – в городе слишком мало места, поэтому было принято нетривиальное решение вместо сноса стоящего на пути здания сделать в нем специальный проем.
Жители дома не испытывают сильный дискомфорт от железной дороги, поскольку шум от нее заглушается специальным оборудованием. При этом сами они могут попасть на станцию, лишь воспользовавшись лифтом.