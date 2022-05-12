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2 часа назад

Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске

Lenta.ruиещё 1

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. На заседании Политбюро его сняли на видео. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Кадры с Ким Чен Ыном, который надел маску в целях защиты от COVID-19, появились в телесюжете северокорейского Центрального телевидения о заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК), которое было организовано на фоне новостей о первых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса на территории страны.

На видео можно заметить, что лидер КНДР носит обычную медицинскую маску бело-голубого цвета.

При этом также сообщается, что среди государственных северокорейских СМИ была распространена фотография Ким Чен Ына без маски.

Ранее стало известно, что в КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19. «В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт... возникла чрезвычайная ситуация», — подчеркивается в сообщении местных СМИ.

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