Ким Чен Ына впервые показали на видео в маске

Глава КНДР провел заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии после того, как стало известно, что у одного из жителей Пхеньяна был выявлен штамм «Омикрон». На мероприятие Ким Чен Ын пришел в медицинской маске. В какой-то момент он ее снял, при этом все остальные присутствующие в зале находились в средствах индивидуальной защиты.