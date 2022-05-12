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2 часа назад

Ким Чен Ына впервые показали на видео в маске

Александр Кузьмин

После обнаружения первого случая заражения в Северной Корее коронавирусом лидер страны Ким Чен Ын появился на публике в защитной маске.

Глава КНДР провел заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии после того, как стало известно, что у одного из жителей Пхеньяна был выявлен штамм «Омикрон». На мероприятие Ким Чен Ын пришел в медицинской маске. В какой-то момент он ее снял, при этом все остальные присутствующие в зале находились в средствах индивидуальной защиты.

Во время заседания Ким Чен Ын из-за внезапного ЧП потребовал заблокировать регионы страны.

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <...> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса», – заявил политик.

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