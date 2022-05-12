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1 час назад

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

ТАССиещё 2

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты
Фото: ReutersReuters

"Подобные действия КНДР угрожают миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества, - подчеркнул глава оборонного ведомства. - В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

Киси сообщил, что КНДР в четверг осуществила запуск трех баллистических ракет, максимальная высота полета которых составила около 100 км.

"КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в восточном направлении. Максимальная высота их полета составила около 100 км, они пролетели расстояние примерно 350 км, упав, предположительно, вне исключительной экономической зоны Японии", - сказал Киси.

В мире,Нобуо Киси,
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