В Латвии разрешили снести памятник освободителям Риги

Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Об этом сообщает LSM.

Парламент на заседании 12 мая одобрил принятие сразу в двух чтениях поправок в закон, которые устраняют «юридические препятствия» для сноса советского памятника. Поправки в закон «О соглашениях между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года», признали срочными.

68 депутатов проголосовали за изменения в законе,

18 — против. Это касается приостановления действия статьи 13 «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей». Данное положение предполагает, что Рига обязана обеспечивать сохранность мемориальных сооружений в Латвии.

11 мая сообщалось, что полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям, который расположен в рижском парке Победы. Это было сделано, чтобы «не допустить угрозы общественной безопасности».