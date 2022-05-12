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1 час назад

В Латвии разрешили снести памятник освободителям Риги

Лера Букина

Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Об этом сообщает LSM.

Парламент на заседании 12 мая одобрил принятие сразу в двух чтениях поправок в закон, которые устраняют «юридические препятствия» для сноса советского памятника. Поправки в закон «О соглашениях между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года», признали срочными.

68 депутатов проголосовали за изменения в законе,

18 — против. Это касается приостановления действия статьи 13 «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей». Данное положение предполагает, что Рига обязана обеспечивать сохранность мемориальных сооружений в Латвии.

Рижане повторно возложили цветы к памятнику Освободителям

11 мая сообщалось, что полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям, который расположен в рижском парке Победы. Это было сделано, чтобы «не допустить угрозы общественной безопасности».

10 мая в Риге трактор после дня Победы по решению властей сгреб цветы у мемориала советским воинам.

В мире,Видео,Правительство РФ,
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