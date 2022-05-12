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17 минут назад

Волны унесли в океан жилой дом в США. Видео

Александр Кузьмин

В Северной Каролине (штат на востоке США) волны разрушили жилой дом и унесли его в океан. Соответствующее видео публикуют Telegram-канал BAZA. На нем видно, как строение на сваях рушится под натиском воды.

Когда строили этот двухэтажный дом в 1980 году, расстояние до берега составляло около ста метров. Но океан стал захватывать сушу, и спустя 40 лет он уничтожил расположенную там недвижимость.

«Теперь в этом домике, который пару лет назад купили за $380 тысяч, будут отдыхать лишь крабы и осьминоги», – говорится в публикации к видеозаписи.

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