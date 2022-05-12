В Северной Каролине (штат на востоке США ) волны разрушили жилой дом и унесли его в океан. Соответствующее видео публикуют Telegram-канал BAZA. На нем видно, как строение на сваях рушится под натиском воды.

Когда строили этот двухэтажный дом в 1980 году, расстояние до берега составляло около ста метров. Но океан стал захватывать сушу, и спустя 40 лет он уничтожил расположенную там недвижимость.