В Северной Каролине (штат на востоке США) волны разрушили жилой дом и унесли его в океан. Соответствующее видео публикуют Telegram-канал BAZA. На нем видно, как строение на сваях рушится под натиском воды.
Когда строили этот двухэтажный дом в 1980 году, расстояние до берега составляло около ста метров. Но океан стал захватывать сушу, и спустя 40 лет он уничтожил расположенную там недвижимость.
«Теперь в этом домике, который пару лет назад купили за $380 тысяч, будут отдыхать лишь крабы и осьминоги», – говорится в публикации к видеозаписи.