Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям в Риге

«Мы получили от всех партнеров по коалиции заверение, что такой шаг, скорее всего, будет сделан в четверг. Однако если… некоторым органам местного самоуправления "не хватит духа" для их сноса, не исключено, что парламенту придется предпринять дальнейшие шаги», - цитирует портал Delfi слова лидера нацблока Райвиса Дзинтарса