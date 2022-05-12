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10 минут назад

Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям в Риге

ТК «Звезда»иещё 1

Депутаты латвийского Сейма в срочном порядке одобрили законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинами. Таким образом правительство страны избавилось от юридического препятствия, которое мешало снести памятник Освободителям в Риге.

«Мы получили от всех партнеров по коалиции заверение, что такой шаг, скорее всего, будет сделан в четверг. Однако если… некоторым органам местного самоуправления "не хватит духа" для их сноса, не исключено, что парламенту придется предпринять дальнейшие шаги», - цитирует портал Delfi слова лидера нацблока Райвиса Дзинтарса

Ранее жители Риги пришли к мемориалу и возложили к нему цветы в канун Дня Победы. Власти города распорядились их убрать, что привело к столкновениям с полицией.

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