В Раде ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь»

В Верховной раде официально ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил деятельность фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде. Представители ОПЗЖ вскоре создали в Раде новую депутатскую группу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО приостановил работу ряда оппозиционных партий, в том числе — «Оппозиционной платформы — За жизнь». Там назвали это решение незаконным и заявили, что намерены его оспаривать.