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1 час назад

В Верховной раде ликвидировали фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Газета.Ruиещё 3

В Верховной раде официально ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В Раде ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фракция ОПЗЖ в Верховной раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем!» — написал парламентарий.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил деятельность фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде. Представители ОПЗЖ вскоре создали в Раде новую депутатскую группу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО приостановил работу ряда оппозиционных партий, в том числе — «Оппозиционной платформы — За жизнь». Там назвали это решение незаконным и заявили, что намерены его оспаривать.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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