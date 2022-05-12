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13 минут назад

Вучич созвал совбез Сербии из-за заявки Косово на вступление в Совет Европы

Алиса Селезнёва

Совет национальной безопасности соберется 13 мая из-за заявки Косово на вступление в Совет Европы. Об этом сегодня заявил президент страны Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Вучич срочно созвал совбез Сербии
Фото: ТАССТАСС

Ранее президент Сербии пообещал дать «сильный ответ» самопровозглашенной республике Косово за нарушение Вашингтонских соглашений, предусматривающих мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации. Накануне Вучич пообещал, что подача заявки Косово на членство в Совете Европы пройдет «не так легко, как они себе это представили».

По словам Вучича, глава МИД самопровозглашенной республики Доника Гервала передала сегодня официальную заявку на вступление в Совет Европы.

«Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело - не впадать в ненависть», - заявил президент Сербии.

Он отметил, что назначил заседание Совета нацбезопасности на 11.00 (12.00 мск) 13 мая.

Вучич высказался о нейтралитете Сербии

«В ближайшие недели сделаем все, чтобы показать, что можем бороться, сделать все для нашей страны», - заверил он.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти попросил европейские страны принять республику в Евросоюз и НАТО. По мнению политика, это будет способствовать миру, стабильности и безопасности.

В мире,Александр Вучич,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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