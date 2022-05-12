Вучич срочно созвал совбез Сербии

Совет национальной безопасности соберется 13 мая из-за заявки Косово на вступление в Совет Европы. Об этом сегодня заявил президент страны Александр Вучич, пишет РИА Новости.

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Ранее президент Сербии пообещал дать «сильный ответ» самопровозглашенной республике Косово за нарушение Вашингтонских соглашений, предусматривающих мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации. Накануне Вучич пообещал, что подача заявки Косово на членство в Совете Европы пройдет «не так легко, как они себе это представили».

По словам Вучича, глава МИД самопровозглашенной республики Доника Гервала передала сегодня официальную заявку на вступление в Совет Европы.

«Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело - не впадать в ненависть», - заявил президент Сербии.

Он отметил, что назначил заседание Совета нацбезопасности на 11.00 (12.00 мск) 13 мая.

«В ближайшие недели сделаем все, чтобы показать, что можем бороться, сделать все для нашей страны», - заверил он.