Опубликовано видео с места взрыва на химическом заводе в Словении

На химическом заводе в Словении прогремел взрыв. Как уточняет Telegram-канал IZ.RU, в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео, речь идет о предприятии Melamin. ТАСС сообщает, что инцидент произошел в городе Кочевье, расположенном на юге страны.
По данным источника, в результате ЧП пострадали 20 человек. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицы.
«Более 20 человек пострадали, двое получили серьезные ожоги и доставлены в медицинское учреждение Любляны. Здание сильно повреждено, в результате взрыва были также повреждены окна на прилегающей территории», – передает опубликованное на странице правительства республики в Twitter сообщение ТАСС.