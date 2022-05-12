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1 час назад

Опубликовано видео с места взрыва на химическом заводе в Словении

Александр Кузьмин

На химическом заводе в Словении прогремел взрыв. Как уточняет Telegram-канал IZ.RU, в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео, речь идет о предприятии Melamin. ТАСС сообщает, что инцидент произошел в городе Кочевье, расположенном на юге страны.

По данным источника, в результате ЧП пострадали 20 человек. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицы.

«Более 20 человек пострадали, двое получили серьезные ожоги и доставлены в медицинское учреждение Любляны. Здание сильно повреждено, в результате взрыва были также повреждены окна на прилегающей территории», – передает опубликованное на странице правительства республики в Twitter сообщение ТАСС.

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