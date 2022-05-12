Опубликовано видео с места взрыва на химическом заводе в Словении

На химическом заводе в Словении прогремел взрыв. Как уточняет Telegram-канал IZ.RU, в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео, речь идет о предприятии Melamin. ТАСС сообщает, что инцидент произошел в городе Кочевье, расположенном на юге страны.