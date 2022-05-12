Власти Польши перешли все допустимые границы в инциденте с нападением на российского посла Сергея Андреева. В этом официальную Варшаву уличила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона обозначила этот вопрос на дипломатическом уровне.

«Наши граждане ответили по-своему», — добавила она.

Российский посол в Польше Сергей Андреев во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве подвергся нападению, неизвестные облили дипломата красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу послу, который прибыл на кладбище вместе с дипломатами и супругой, и стали скандировать оскорбительные лозунги.

После этого Андреев и сопровождающие его люди были облиты красной краской, а в толпе несколько раз вспыхивали потасовки. Спустя несколько минут на место прибыли польские полицейские, которые оттеснили толпу и позволили россиянам покинуть кладбище.

Посольство РФ в Варшаве планировало провести традиционную акцию "Бессмертный полк" с возложением цветов на мемориальном кладбище в польской столице. Однако МИД Польши рекомендовал российской дипмиссии воздержаться от проведения данных мероприятий.

Ранее мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. Сообщалось, что представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта, проигнорировав требование заведующего консульским отделом посольства РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Посла России Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в Польше. Видео инцидента в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

Нападение произошло в понедельник, 9 мая, на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.

По данным ТАСС, агрессивно настроенные поляки и украинцы облила их краской и не дали пройти к мемориалу советским воинам-освободителям.

Прибывшие на место стражи правопорядка взяли ситуацию под контроль и помогли пострадавшим безопасно добраться до машины.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

«Никто из наших сотрудников особо не пострадал. За исключением сиропа, которым нас усиленно поливали», – передает РИА «Новости» слова дипломата в эфире «Россия 24».

Он добавил, что сделал выводы относительно того, что его облили именно сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.

Посол отметил, что изначально планировалось более широкое мероприятие – традиционные возложения, «Бессмертный полк», которые обычно проводятся 9 мая в Варшаве. Однако, по словам дипломата, в субботу МИД Польши не рекомендовал российской стороне проведение этого мероприятия, сославшись на уголовный кодекс, который запрещает пропаганду ненависти, войны, фашистского или тоталитарного строя.

«По этому поводу мы полякам написали, что это абсурдные утверждения. Но мы уважаем порядки, которые здесь существуют, и мы решили отказаться от проведения широкого мероприятия, но сообщили им, что «посол, тем не менее, приедет сегодня в 12.00 возлагать цветы. Исходили из того, что это какое-никакое мероприятие, и полиция присматривает, обеспечивает порядок», – пояснил посол.

По его словам, когда он прибыл, обнаружил, что у памятника толпа из нескольких сотен человек, в том числе агрессивно настроенных.

«Со всякими плакатами, транспарантами, шумелками... полиции и близко не было. Поэтому когда мы с супругой и несколько наших сотрудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, то нас попросту заблокировали, окружили, дальше были шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп, полиция появилась минут через 10... после того, как мы поняли, что к памятнику нас не пустят, мы были вынуждены вернуться ко входу на территорию кладбища, там оставили свой венок, и уже в этот момент полиция худо-бедно обеспечивала наш отъезд, и то – не очень у них это получилось, потому что и машины пинали, и номер сорвали», – заключил дипломат.

Нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева явно было спланированной акцией, подготовка к которой могла вестись под контролем польских спецслужб. Об этом заявил сам глава дипмиссии в эфире "Первого канала".

"Это не имеет какого-то логического объяснения. Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу", - отметил посол. По его словам, у Польши очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности, которые не могли не заметить подготовку к нападению на дипломатов. "Не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны соответствующих польских служб", - отметил Андреев, добавив, что они подставили себя и свое руководство.

Андреев также заявил, что польские власти дискредитировали себя реакцией на данный инцидент.

"Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная - идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому что, конечно, выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете", - отметил посол в эфире "Россия 24" .

Нападение на посла России в Варшаве во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов доказывает, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Об этом в понедельник написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо - и оно кровавое, - отметила дипломат. - Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное: на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма".

Она подчеркнула, что попытки запугать россиян ни к чему не приведут.

"Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", - заключила дипломат.

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что российские власти расценивают произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции и считают, что польская сторона не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов, то есть не выполнила одно из главных обязательств.

«Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — заключили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено сложившейся ситуацией с нападением на российского посла в Варшаве. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

«Мы осознаем серьезность ситуации. Наблюдаем за ней», — коротко прокомментировал он, информацию приводит РИА «Новости».

Посольство Польши в Москве облили красной краской после нападения на российского посла Сергея Андреева 9 мая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рабочие уже начали смывать краску с таблички. В посольстве Польши в Москве назвали инцидент «хулиганским поведением».

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объяснил нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева событиями на Украине. В своём Twitter-аккаунте он написал, что понимает эмоции людей, которые собрались на манифестацию против российской военной операции у мемориального кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры. Каминьский указал, что польские власти не рекомендовали российскому дипломату возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

Эмоции украинских женщин, принимающих участие в манифестации, <...> понятны, — написал он.

При этом собрание антироссийских активистов глава МИД Польши рассматривает как законное.

Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио назвал провокацией желание российских дипломатов 9 мая возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве. Он отметил, что накануне в посольство РФ была отправлена специальная нота с просьбой не участвовать в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы, «учитывая провокационный характер этих действий».

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Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию, — сказал Дворчик.

В то же время он подчеркнул, что каждый дипломат, независимо от украинских событий, должен иметь защиту на территории Польши.

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

По словам главы МИД, произошедшее утром 9 мая с российским послом — это инцидент, «который не должен был произойти».

Он также назвал нападение на Андреева «достойным сожаления» и подчеркнул, что дипломаты должны быть под особой защитой независимо от политики, которую проводят их правительства.

Посол России в Польше Сергей Андреев не получил официальных извинений от властей страны после нападения на него 9 мая, сообщает РИА «Новости».

«Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление — единичное», — сказал он.

По словам посла, некоторые другие польские официальные лица выдавали позицию, что «русские сами виноваты», что не прислушались к предупреждениям и пошли на кладбище.

Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Следователям поручено во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

Ранее неизвестные облили посла России в Польше краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Андреев отреагировал на нападение спокойно. После инцидента он был вынужден покинуть место происшествия в сопровождении полицейских. Возложить венок Андрееву не удалось.