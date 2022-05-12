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2 часа назад

Сбежавший пес устроил в аэропорту переполох и попал на видео

Александр Кузьмин

В мексиканском аэропорту собака сбежала из багажного отделения и устроила переполох. Работники воздушной гавани полчаса гонялись за домашним питомцем, выбежавшим на специальную площадку, где находятся самолеты. Курьезный случай зафиксировали на камеру очевидцы, соответствующую запись публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются поймать четвероногого беглеца, который носится по территории аэропорта. Пассажиры рейса наблюдают за происходящим в помещении воздушной гавани.

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