Сбежавший пес устроил в аэропорту переполох и попал на видео

В мексиканском аэропорту собака сбежала из багажного отделения и устроила переполох. Работники воздушной гавани полчаса гонялись за домашним питомцем, выбежавшим на специальную площадку, где находятся самолеты. Курьезный случай зафиксировали на камеру очевидцы, соответствующую запись публикует Telegram-канал «Новости Москвы».