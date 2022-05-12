Глава ЕК назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Китай призывают к новым и «очень произвольным международным отношениям». Об этом пишет «Интерфакс».

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Такое заявления Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе пресс-конференции в Токио, подчеркнув, что ЕС хотел бы играть более заметную роль в Индо-Тихоокеанском регионе «столь важном для нашего процветания».

При этом Россию глава Еврокомиссии обозначила как «прямую угрозу мировому порядку».

«Это связано с тревожным пактом (РФ) с Китаем и их призывом к «новым» - и очень произвольным - международным отношениям», - заметила Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросоюз-Япония.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.