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19 минут назад

Урсула фон дер Ляйен назвала Россию «угрозой мировому порядку»

Алиса Селезнёва

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Китай призывают к новым и «очень произвольным международным отношениям». Об этом пишет «Интерфакс».

Глава ЕК назвала Россию прямой угрозой мировому порядку
Фото: EPAEPA

Такое заявления Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе пресс-конференции в Токио, подчеркнув, что ЕС хотел бы играть более заметную роль в Индо-Тихоокеанском регионе «столь важном для нашего процветания».

При этом Россию глава Еврокомиссии обозначила как «прямую угрозу мировому порядку».

«Это связано с тревожным пактом (РФ) с Китаем и их призывом к «новым» - и очень произвольным - международным отношениям», - заметила Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросоюз-Япония.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

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При этом глава МИД России Сергей Лавров заметил, что спецоперация также преследует и цель «положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене». По мнению министра иностранных дел России, на сегодняшнем этапе развития международных отношений решается вопрос о том, будут ли люди жить на основе Устава ООН или смирятся с диктатом отдельных стран.

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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