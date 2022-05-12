В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

В Киеве заявили об изменении позиции Германии по поставкам оружия Украине

Lenta.ruиещё 1

Берлин изменил свою позицию касательно поставок оружия Киеву. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время визита в Германию, передает ТАСС.

В Киеве отметили изменение позиции ФРГ по поставкам оружия Украине
Фото: EPAEPA

Он заявил, что правительство и канцлер Германии изменили позицию по поставкам оружия украинской стороне и санкциям против России.

«Мы видим все позитивные изменения и то, что ФРГ взяла на себя руководящую роль [в украинском вопросе]», — подчеркнул Кулеба.

Министр также заверил, что на встрече глав МИД G7, которая состоится 12 мая на севере Германии, он обсудит дальнейшую санкционную политику в отношении России и будет добиваться продвижения вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее сообщалось, что 12 мая министры иностранных дел стран G7 встретятся в замке Вайссенхаус в Шлезвиг-Гольштейне. В рамках трехдневного саммита они, в частности, планируют обсудить кризис на Украине и его последствия.

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители