В Киеве отметили изменение позиции ФРГ по поставкам оружия Украине

Берлин изменил свою позицию касательно поставок оружия Киеву. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время визита в Германию, передает ТАСС.

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Он заявил, что правительство и канцлер Германии изменили позицию по поставкам оружия украинской стороне и санкциям против России.

«Мы видим все позитивные изменения и то, что ФРГ взяла на себя руководящую роль [в украинском вопросе]», — подчеркнул Кулеба.

Министр также заверил, что на встрече глав МИД G7, которая состоится 12 мая на севере Германии, он обсудит дальнейшую санкционную политику в отношении России и будет добиваться продвижения вступления Украины в Европейский союз (ЕС).