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37 минут назад

Глава Еврокомиссии назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Газета.Ruиещё 3

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку. Об этом она сказала на пресс-конференции саммите Евросоюз-Япония в Токио, передает «Интерфакс».

Глава ЕК назвала Россию прямой угрозой мировому порядку
Фото: ReutersReuters

По его словам, ЕС желает играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы хотим взять на себя больше ответственности в регионе, столь важном для нашего процветания», - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что эта тема приводит к России, которая является «прямой угрозой мировому порядку», в частности, из-за «тревожного пакета» Москвы с Пекином и совместным призывом двух стран к «новым и очень произвольным международным отношениям».

Глава ЕК считает, что Китай должен «активизировать свою деятельность для защиты многосторонней системы, от которой он получал выгоду при развитии своей страны».

Ранее телеканал ZDF заявлял, что сближение разделенной Европы и США, Китая и России на фоне российской спецоперации показывает «сдвиг» в миропорядке и поворотный момент в истории.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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