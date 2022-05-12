Глава ЕК назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку. Об этом она сказала на пресс-конференции саммите Евросоюз-Япония в Токио, передает «Интерфакс».

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По его словам, ЕС желает играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы хотим взять на себя больше ответственности в регионе, столь важном для нашего процветания», - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что эта тема приводит к России, которая является «прямой угрозой мировому порядку», в частности, из-за «тревожного пакета» Москвы с Пекином и совместным призывом двух стран к «новым и очень произвольным международным отношениям».

Глава ЕК считает, что Китай должен «активизировать свою деятельность для защиты многосторонней системы, от которой он получал выгоду при развитии своей страны».