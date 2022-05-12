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11 минут назад

Президент и премьер Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Вероника Полынина

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении поддержали решение о вступлении страны в НАТО, сообщает РБК.

В заявлении говорится, что членство в НАТО укрепит безопасность страны. В свою очередь, Финляндия сможет усилить оборонную мощь альянса.

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО», - заявили Ниинисте и Марин.

Они выразили надежду, что шаги, необходимые для подачи заявки, будут предприняты в ближайшее время.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Финляндия и Швеция в течение ближайших дней объявят о намерении вступить в Североатлантический альянс и быстро будут приняты в НАТО. Их заявки могут одобрить до или во время саммита НАТО в Мадриде, который состоится в июне.

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Напомним, что дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО активизировалась в начале апреля на фоне российской спецоперации на Украине. За присоединение Финляндии к НАТО высказалось большинство членов парламента страны.

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