Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении поддержали решение о вступлении страны в НАТО, сообщает РБК.

В заявлении говорится, что членство в НАТО укрепит безопасность страны. В свою очередь, Финляндия сможет усилить оборонную мощь альянса.

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО», - заявили Ниинисте и Марин.

Они выразили надежду, что шаги, необходимые для подачи заявки, будут предприняты в ближайшее время.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Финляндия и Швеция в течение ближайших дней объявят о намерении вступить в Североатлантический альянс и быстро будут приняты в НАТО. Их заявки могут одобрить до или во время саммита НАТО в Мадриде, который состоится в июне.