Власти Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в их совместном заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Глава государства и глава кабинета министров выразили надежду, что в ближайшие дни страна сделает шаги в данном направлении. По их мнению, вступление в альянс должно будет укрепить финскую безопасность.

Швеция и Финляндия, которые на протяжении многих лет придерживались нейтрального статуса, заговорили о возможном вступлении в НАТО в этом году. Руководство альянса и США заявили, что окажут содействие странам в их желании стать новыми членами.