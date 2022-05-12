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32 минуты назад

Власти Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Российская Газетаиещё 10

Власти Финляндии полагают, что страна должна стать полноправным членом НАТО. Соответствующее заявление сделали президент страны Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин.

Власти Финляндии поддержали вступление страны в НАТО
Фото: EPAEPA

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в их совместном заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Глава государства и глава кабинета министров выразили надежду, что в ближайшие дни страна сделает шаги в данном направлении. По их мнению, вступление в альянс должно будет укрепить финскую безопасность.

Швеция и Финляндия, которые на протяжении многих лет придерживались нейтрального статуса, заговорили о возможном вступлении в НАТО в этом году. Руководство альянса и США заявили, что окажут содействие странам в их желании стать новыми членами.

В мире,НАТО,
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