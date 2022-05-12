В КНДР произошел "крупнейший чрезвычайный инцидент"

Северная Корея 12 мая объявила о первой вспышке омикрон-штамма коронавируса в стране и ввела национальный локдаун, назвав это «самой серьезной чрезвычайной ситуацией». Об этом сообщает Reuters.

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Государственные СМИ КНДР сообщили, что омикрон был обнаружен в Пхеньяне, но не уточнили, сколько случаев заболевания было выявлено.

«В стране произошел крупнейший чрезвычайный инцидент, вызванный дырой в нашем карантинном фронте, который обеспечивал нашу безопасность в течение последних двух лет и трех месяцев с февраля 2020 года», - заявили в правительстве.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил всем городам и округам страны ввести «строгие блокировки», чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Южнокорейские СМИ сообщают, что жителям страны приказано оставаться дома.

Ранее Северная Корея отказалась от поставок китайской вакцины Sinovac Biotech в рамках глобальной программы обмена вакцинами против коронавируса.

Глава некоммерческой организацией Helping Hands Korea Тим Петерс рассказал, что источники в КНДР сообщили ему о «карантинных лагерях» у границы Северной Кореи с Китаем, где люди с коронавирусом живут без медикаментов и еды.