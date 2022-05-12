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56 минут назад

Северная Корея объявила о «серьезной чрезвычайной ситуации»

Мария Иванова

Северная Корея 12 мая объявила о первой вспышке омикрон-штамма коронавируса в стране и ввела национальный локдаун, назвав это «самой серьезной чрезвычайной ситуацией». Об этом сообщает Reuters.

В КНДР произошел "крупнейший чрезвычайный инцидент"
Фото: ReutersReuters

Государственные СМИ КНДР сообщили, что омикрон был обнаружен в Пхеньяне, но не уточнили, сколько случаев заболевания было выявлено.

«В стране произошел крупнейший чрезвычайный инцидент, вызванный дырой в нашем карантинном фронте, который обеспечивал нашу безопасность в течение последних двух лет и трех месяцев с февраля 2020 года», - заявили в правительстве.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил всем городам и округам страны ввести «строгие блокировки», чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Южнокорейские СМИ сообщают, что жителям страны приказано оставаться дома.

Ранее Северная Корея отказалась от поставок китайской вакцины Sinovac Biotech в рамках глобальной программы обмена вакцинами против коронавируса.

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Глава некоммерческой организацией Helping Hands Korea Тим Петерс рассказал, что источники в КНДР сообщили ему о «карантинных лагерях» у границы Северной Кореи с Китаем, где люди с коронавирусом живут без медикаментов и еды.

По словам Петерса, родственники инфицированных сами приносят в эти лагеря еду и «любые средства, связанные с лечением», которые они могут найти, зачастую это всего лишь лечебные травы, собранные на склонах гор.

В мире,Чен Ким,
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