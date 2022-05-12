В Китае во время взлета загорелся пассажирский самолет. На произошедший в городе Чунцин на юго-западе страны инцидент обращают внимание российские новостные Telegram-каналы.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Примерно 40 человек пострадали, о погибших информации пока нет.