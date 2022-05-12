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1 час назад

Опубликовано видео с места возгорания самолета в Китае

Александр Кузьмин

В Китае во время взлета загорелся пассажирский самолет. На произошедший в городе Чунцин на юго-западе страны инцидент обращают внимание российские новостные Telegram-каналы.

Лайнер Airbus A319 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Людей экстренно эвакуировали.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Примерно 40 человек пострадали, о погибших информации пока нет.

Китайские спасатели приступили к тушению пожара. Причина случившегося уточняется.

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