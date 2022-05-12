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1 час назад

Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры с участием России

ТАСС

Власти Венгрии предлагали провести в Будапеште любые мирные переговоры по урегулированию ситуации с участием России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.

Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры с участием РФ
Фото: EPAEPA

"Раньше у нас были прагматичные отношения [с РФ], - отметил он. - С начала войны у премьер-министра [Виктора Орбана] состоялась беседа с президентом [России Владимиром] Путиным по его инициативе". "Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров", - добавил глава МИД.

"Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница стала местом поставок оружия, - уточнил Сийярто. - Мы не пошлем и не позволим транзит оружия через Венгрию".

В мире,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Владимир Путин,
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