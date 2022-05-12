Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры с участием РФ

"Раньше у нас были прагматичные отношения [с РФ], - отметил он. - С начала войны у премьер-министра [Виктора Орбана] состоялась беседа с президентом [России Владимиром] Путиным по его инициативе". "Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров", - добавил глава МИД.