Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры с участием РФ

Власти Венгрии предлагали провести в Будапеште любые мирные переговоры по урегулированию ситуации с участием России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.
"Раньше у нас были прагматичные отношения [с РФ], - отметил он. - С начала войны у премьер-министра [Виктора Орбана] состоялась беседа с президентом [России Владимиром] Путиным по его инициативе". "Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров", - добавил глава МИД.
"Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница стала местом поставок оружия, - уточнил Сийярто. - Мы не пошлем и не позволим транзит оружия через Венгрию".