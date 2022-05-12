В США раскрыли план Вашингтона втянуть Польшу в конфликт с Россией

Полковник в отставке, советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что США могут использовать Польшу, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает The American Conservative.
Макгрегор заявил о «неподтвержденных данных из Варшавы», согласно которым после решения Вашингтона не вводить бесполетную зону над Украиной и не передавать Киеву польские самолеты МиГ-29, польскому генштабу «тайно поручили сформулировать планы вмешательства в украинский конфликт через захват западной части Украины».
«Естественно, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая де-факто контроль Вашингтона над правительством Зеленского, одобрение польской военной интервенции не должно быть проблемой», - отметил полковник.
По его версии, администрация Джо Байдена может рассчитывать, что столкновение россиян и поляков в любой форме, включая воздушные ракетные удары по польским войскам на украинской стороне границы, могут потребовать встречи Совета НАТО и рассмотрения применения пятой статьи договора альянса - о коллективной обороне.
«Военное вмешательство Польши поставит членов НАТО перед призраком войны с Россией , против чего выступает большинство из них», - заключил Макгрегор.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины.
Так Медведев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял со ссылкой на разведданные, что США и Польша разрабатывают план, цель которого - контроль Польши над «историческими владениями» на Западной Украине под видом введения миротворческих сил.