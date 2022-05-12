В США раскрыли план Вашингтона втянуть Польшу в конфликт с Россией

Полковник в отставке, советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что США могут использовать Польшу, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает The American Conservative.

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Макгрегор заявил о «неподтвержденных данных из Варшавы», согласно которым после решения Вашингтона не вводить бесполетную зону над Украиной и не передавать Киеву польские самолеты МиГ-29, польскому генштабу «тайно поручили сформулировать планы вмешательства в украинский конфликт через захват западной части Украины».

«Естественно, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая де-факто контроль Вашингтона над правительством Зеленского, одобрение польской военной интервенции не должно быть проблемой», - отметил полковник.

По его версии, администрация Джо Байдена может рассчитывать, что столкновение россиян и поляков в любой форме, включая воздушные ракетные удары по польским войскам на украинской стороне границы, могут потребовать встречи Совета НАТО и рассмотрения применения пятой статьи договора альянса - о коллективной обороне.

«Военное вмешательство Польши поставит членов НАТО перед призраком войны с Россией , против чего выступает большинство из них», - заключил Макгрегор.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины.

Так Медведев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».