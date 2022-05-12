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1 час назад

Глава ЛНР назвал интеграцию с Россией единственным верным путем

Деловая газета "Взгляд"

Решение о провозглашении Луганской народной республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР назвал интеграцию с РФ единственным верным путем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Восемь лет назад народ Луганщины сделал свой выбор: в едином порыве провел референдум, проголосовал за свободу, независимость и суверенитет региона, сказав «нет» преступным олигархам и националистам, незаконно пришедшим к власти в Киеве. Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан – так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь – интеграцию с Россией», – передает РИА «Новости» его обращение по случаю Дня республики.

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Пасечник добавил, что за это время жители республики прошли немало испытаний: боролись с блокадами, объявленными Украиной, возрождали экономику, залечивали раны войны и восстанавливали все, что «так усиленно, ожесточенно пытались разрушить украинские фашисты».

«День республики в этом году мы впервые отмечаем с тысячами соотечественников, освобожденных от гнета и оккупации киевских нацистов. Объединив сильный, непоколебимый донбасский характер, трудолюбие, огромный творческий и профессиональный потенциал, уверен, вместе мы преодолеем все испытания и обеспечим достойную, стабильную жизнь нашим детям и всем последующим поколениям», – заключил он.

В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В мире,Леонид Пасечник,Василий Небензя,Денис Пушилин,Мария Захарова,Анатолий Антонов,Сергей Шойгу,НАТО,ООН,
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