В Турции рассказали о расколе Европы из-за поставок газа

Вопрос поставок российского газа и оплаты его за рубли расколол Европу. Такое мнение в статье для Yeni Safak высказал турецкий экономист Эрдал Карагель.

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По его словам, сейчас зависимость стран Европейского Союза от природного газа составляет около 40%. При этом ряд государств полностью зависят от поставок топлива из России – это Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдова.

В свою очередь Германия, являющаяся одной из ведущих экономик Европы, импортирует из России около 40% потребляемого природного газа, Франция - 25%, Италия — около половины.

«Однако Британия менее зависима от России. Англия получает половину необходимого ей природного газа из внутренних источников и импортирует природный газ из Норвегии и Катара. Эта ситуация дает ей более удобную возможность выступить против России. Испания также не является сильно зависимой от России страной», - пояснил он.

В связи с этим у государств возникают разногласия относительно прекращения поставок из России и оплаты за газ в рублях. Европа «расколота на две части», констатировал Эрдал Карагель.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства предупредил, что действующие контракты на поставки будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты.