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7 минут назад

Германия ввела в заблуждение Украину в вопросе поставок оружия, пишет СМИ

Елена Прошина

Берлин задерживает передачу Киеву самоходных установок Gepard, так и не предоставив украинской стороне корректную информацию для получения вооружения, пишет Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Германия ввела в заблуждение Украину в вопросе поставок оружия
Фото: ТАССТАСС

«До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). <…> Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства», — пишет издание.

Отмечается, что обещания Германии Украине полностью расходятся с заявлениями Ламбрехт для немецкой общественности. Так на следующий день после объявления о поставках Gepard глава Минобороны утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает разрешение на операцию.

«По состоянию на 6 мая Минобороны "не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине"», — говорится в ответе военного ведомства ФРГ на запрос депутата Серапа Гюлера.

Ранее Берлин не смог поставить Украине обещанные зенитные самоходные установки Gepard. Кроме того, до сих пор не получила формального одобрения немецкого правительства заявка от немецкого концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder, а также заявка на поставку 88 танков Leopard.

В мире,Правительство Украины,
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