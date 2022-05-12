Германия ввела в заблуждение Украину в вопросе поставок оружия

Берлин задерживает передачу Киеву самоходных установок Gepard, так и не предоставив украинской стороне корректную информацию для получения вооружения, пишет Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

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«До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). <…> Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства», — пишет издание.

Отмечается, что обещания Германии Украине полностью расходятся с заявлениями Ламбрехт для немецкой общественности. Так на следующий день после объявления о поставках Gepard глава Минобороны утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает разрешение на операцию.

«По состоянию на 6 мая Минобороны "не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине"», — говорится в ответе военного ведомства ФРГ на запрос депутата Серапа Гюлера.