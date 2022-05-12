Япония и ЕС продолжат санкционное давление на Россию

Япония и Евросоюз продолжат оказывать давление на Москву с помощью санкций в связи с ситуацией на Украине и проведением специальной военной операции РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисида по итогам состоявшегося в Токио саммита с лидерами ЕС.

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«Мы подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стороны также обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепление взаимодействия в цифровой области и сфере борьбы с изменением климата.