Япония и ЕС продолжат санкционное давление на Россию

Япония и Евросоюз продолжат оказывать давление на Москву с помощью санкций в связи с ситуацией на Украине и проведением специальной военной операции РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисида по итогам состоявшегося в Токио саммита с лидерами ЕС.
«Мы подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины», — сказал глава кабмина.
Он отметил, что в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стороны также обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепление взаимодействия в цифровой области и сфере борьбы с изменением климата.
На днях японские власти ввели ограничительные меры в отношении 133 физических лиц и 70 организаций из России. Ограничения, в том числе затронули председателя правительства России Михаила Мишустина. Также в список попали российская компания «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».