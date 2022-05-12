В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
58 минут назад

Американцы взорвались из-за решения о новой военной помощи Киеву. «Какого черта мы делаем?!»

Ura.Ru

Американские пользователи Twitter раскритиковали решение властей США об об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут».

«Какого черта мы делаем?!»: Американцы о новой помощи Киеву
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Байден хочет отправить Украине дополнительно 40 миллиардов долларов, пока американцы тонут», — написал пользователь с ником Afro American Jay. «Сделаем Украину великой снова, обанкротив нашу некогда великую нацию», — с грустью перефразировал знаменитый лозунг пользователь rising_serpent.

Как утверждают комментаторы, дизельное топливо в стране стоит порядка 7 долларов, а в магазинах «невозможно найти детскую смесь». «У нас в США проблема с детскими смесями, цены на топливо удвоились. Не беспокойтесь, Байден обвинит во всем республиканцев», — с иронией пишет ForAmerica.

Некоторые пользователи высказали предположение, что западные политики используют военную помощь для собственного обогащения. «Это просто бизнес, ничего личного», — заключил BobD187.

Накануне в США палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов, передает MK.RU. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие.

В мире,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители