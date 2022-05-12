«Какого черта мы делаем?!»: Американцы о новой помощи Киеву

Американские пользователи Twitter раскритиковали решение властей США об об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут».

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Байден хочет отправить Украине дополнительно 40 миллиардов долларов, пока американцы тонут», — написал пользователь с ником Afro American Jay. «Сделаем Украину великой снова, обанкротив нашу некогда великую нацию», — с грустью перефразировал знаменитый лозунг пользователь rising_serpent.

Как утверждают комментаторы, дизельное топливо в стране стоит порядка 7 долларов, а в магазинах «невозможно найти детскую смесь». «У нас в США проблема с детскими смесями, цены на топливо удвоились. Не беспокойтесь, Байден обвинит во всем республиканцев», — с иронией пишет ForAmerica.

Некоторые пользователи высказали предположение, что западные политики используют военную помощь для собственного обогащения. «Это просто бизнес, ничего личного», — заключил BobD187.