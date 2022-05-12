Полковник США раскрыл план Байдена о войне и РФ

Не исключено, что администрация главы США Джо Байдена планирует развязать войну между НАТО и Москвой. Поводом станет вторжение Польши на Западную Украину, написал в колонке для American Conservative полковник в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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По его словам, успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами властей США.

«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <…> По неподтвержденным данным из Варшавы, <…> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», — заявил политик.

По его словам, контролируемый Вашингтоном Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между военными Польши и России США рассчитывают использовать в своих интересах.