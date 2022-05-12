Власти КНДР заявили о «внезапном» ЧП в стране из-за COVID-19

Северокорейские власти заявили о первом случае заражения COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап, которое в свою очередь ссылается на государственные СМИ КНДР.

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До сих пор власти Северной Кореи сообщали, что коронавируса в стране не было. Отмечается, что 12 мая было созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт... возникла чрезвычайная ситуация», — следует из сообщения.

По результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали разновидность коронавируса BA.2 (штамм «омикрон»). Пхеньян объявил о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».