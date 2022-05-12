Власти Херсонской области сделали заявление об интеграции с РФ

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не свернет с курса интеграции в состав России и не вернется под контроль Киева, передает РИА "Новости".

Фото: Сергей Мороз/YouTube Сергей Мороз/YouTube

Стремоусов подчеркнул, что другого пути у региона нет. "Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации", - отметил представитель областной администрации. По его словам, к концу года область будет готова "для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации" на уровне общественного мнения и законодательства.