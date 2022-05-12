В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Власти Херсонской области заявили, что не свернут с курса на интеграцию с Россией

Газета.Ruиещё 2

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не свернет с курса интеграции в состав России и не вернется под контроль Киева, передает РИА "Новости".

Власти Херсонской области сделали заявление об интеграции с РФ
Фото: Сергей Мороз/YouTubeСергей Мороз/YouTube

Стремоусов подчеркнул, что другого пути у региона нет. "Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации", - отметил представитель областной администрации. По его словам, к концу года область будет готова "для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации" на уровне общественного мнения и законодательства.

Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область обратится к России с просьбой принять регион в состав Федерации. Херсонская область перешла под контроль России в марте 2022 года в ходе спецоперации РФ на Украине. В регионе стали выплачивать пенсии в рублях, началось вещание российских каналов.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители