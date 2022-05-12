«Это провал»: в Турции заявили, что ЕС не откажется от газа из РФ

Евросоюз не предпринял должных шагов для снижения зависимости от газа из России в последние годы и не сможет отказаться от этого топлива в ближайшей перспективе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление обозревателя Ильяса Кемалоглу для турецкого агентства Anadolu.

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По его словам, европейские страны долгие годы не могли претворить в жизнь планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного газа, в то время как Москва реализовала в этот период такие проекты, как «Северный поток» и «Турецкий поток».

«На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа», — пишет Кемалоглу.

Как отмечается в статье, в последнее время энергетические потребности Евросоюза лишь росли, и их не удастся удовлетворить закупкой сжиженного природного газа, поскольку возможности его поставок ограничены, а стоимость — высока.