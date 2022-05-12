В конгрессе США одобрили новые инициативы по "наказанию" РФ

Палата представителей американского конгресса одобрила ряд законодательных инициатив, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, сообщает РИА Новости.

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Также предполагается остановить членство Москвы в международных организациях и ужесточить действующие ограничительные меры, свидетельствуют результаты голосования.

Одна из принятых инициатив касается соблюдения финансовыми организациями США санкций, введенных ранее в отношении РФ и Белоруссии. Как следует из пояснительной записке к документу, законопроект «гарантирует, чтобы все составляющие финансовых учреждений США соблюдали соответствующие ограничения».

Другая инициатива требует от министерства финансов США и других ведомств страны добиваться отстранения Москвы от участия во встречах крупных международных организаций и объединений, таких как Всемирный банк, МВФ и «группа двадцати» (G20).

Как считают конгрессмены, действующая администрация «предприняла все необходимые шаги» на данном направлении.