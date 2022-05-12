США запросили у Греции разрешение разместить на Крите самолеты F-35 и F-15

США направили правительству Греции официальный запрос на размещение на острове Крит самолетов F-35 и F-15. Об этом сообщил поздно вечером в среду турецкий телеканал "Улусал ТВ".

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По его данным, в Афинах приняли в работу этот запрос и готовят ответ. В случае его одобрения боевая авиация США будет размещена на базе "Суда" на берегу одноименного залива на Крите. Там расположены несколько греческих военных объектов ВС, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе. Отмечается, что самолеты США смогут участвовать в учениях в Средиземноморье.