В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
58 минут назад

В Токио пройдет саммит лидеров Японии и ЕС

ТАСС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет в четверг переговоры в Токио с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Токио пройдет саммит лидеров Японии и ЕС
Фото: ТАССТАСС

Для европейских лидеров это будет первый визит в Японию с момента их вступления в должности в декабре 2019 года.

Повестка дня

По данным газеты "Никкэй", Кисида, Мишель и фон дер Ляйен намерены подтвердить сотрудничество в области принятия санкционных мер против России и оказания поддержки Украине. Лидеры, как ожидается, обсудят разработку подхода к действиям Китая, который усиливает свою активность в регионе, и проведут дискуссию на тему важности мира и стабильности в Тайваньском проливе. Также будет затронут вопрос укрепления взаимодействия Японии и ЕС в цифровой области и в сфере борьбы с изменением климата. По итогам встречи планируется принятие совместного заявления.

Кроме того, согласно информации телеканала Эн-эйч-кей, 13 мая Мишель посетит Хиросиму, которая пострадала от американской атомной бомбардировки в 1945 году. Этот район также является родиной семьи нынешнего премьера Японии. Ожидается, что председатель Европейского совета, в частности, посетит местный музей и выступит с речью.

Предыдущие переговоры

В прошлый раз саммит лидеров Японии и ЕС состоялся в онлайн-формате в мае 2021 года, в нем принял участие занимавший в то время пост главы японского правительства Ёсихидэ Суга. По итогам встречи участники призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также к мирному решению любых конфликтов в данном регионе.

Стороны также выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Они выступили "против любых односторонних попыток изменить статус-кво и против действий, повышающих градус напряженности", подчеркнув важность решения любых разногласий путем диалога и в рамках международного законодательства.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители