В Токио пройдет саммит лидеров Японии и ЕС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет в четверг переговоры в Токио с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Для европейских лидеров это будет первый визит в Японию с момента их вступления в должности в декабре 2019 года.

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По данным газеты "Никкэй", Кисида, Мишель и фон дер Ляйен намерены подтвердить сотрудничество в области принятия санкционных мер против России и оказания поддержки Украине. Лидеры, как ожидается, обсудят разработку подхода к действиям Китая, который усиливает свою активность в регионе, и проведут дискуссию на тему важности мира и стабильности в Тайваньском проливе. Также будет затронут вопрос укрепления взаимодействия Японии и ЕС в цифровой области и в сфере борьбы с изменением климата. По итогам встречи планируется принятие совместного заявления.

Кроме того, согласно информации телеканала Эн-эйч-кей, 13 мая Мишель посетит Хиросиму, которая пострадала от американской атомной бомбардировки в 1945 году. Этот район также является родиной семьи нынешнего премьера Японии. Ожидается, что председатель Европейского совета, в частности, посетит местный музей и выступит с речью.

Предыдущие переговоры

В прошлый раз саммит лидеров Японии и ЕС состоялся в онлайн-формате в мае 2021 года, в нем принял участие занимавший в то время пост главы японского правительства Ёсихидэ Суга. По итогам встречи участники призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также к мирному решению любых конфликтов в данном регионе.