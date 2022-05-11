Американский ведущий указал на «абсурдную оговорку» Байдена

Американский ведущий Fox News Такер Карлсон «поймал» президента США Джо Байдена на «абсурдной оговорке», допущенной им в ходе выступления.

Фото: Reuters Reuters

Байден во время выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому.

«Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса», — пошутил ведущий.

Он отметил, что сначала не поверил в услышанное, поэтому перепроверил заявление президента в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, но и там прочитал такую же цитату.

Позже в той же речи американский президент отметил, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и действия президента России Владимира Путина.

«То есть американцы не могут позволить себе купить мяса или солярки, но Байден все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству. Ведь печатание денег инфляцию не вызывает. Они серьезно?» — заключил ведущий.

Ранее Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен.